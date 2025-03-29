Четырех таганрожцев будут судить за незаконный оборот краснокнижного осетра

Следственный отдел по Железнодорожному району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Таганрога, которых обвиняют в незаконном обороте особо ценных диких водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает управление СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2023 года по май 2024-го злоумышленники, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, нелегально приобретали, хранили, перевозили и продавали русского осетра. «Данный вид занесен в Красную книгу РФ и охраняется международными договорами Российской Федерации», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

По его данным, все участники организованной группы действовали согласно отведенным им ролям и имели единую цель – извлечение дохода от незаконной деятельности. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. В ходе обыска по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли живые особи русского осетра.

«В ходе следствия проведено более 15 различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составляет 16 томов, – уточнили в управлении СК России по Ростовской области. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд».

Владимир Андреев