Детский омбудсмен заявила о необходимости детской психбольницы в Татарстане
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец на восьмом заседании республиканского парламента отметила, что в регионе необходимо создать специализированное медицинское учреждение для несовершеннолетних с психическими расстройствами.
Детский омбудсмен заявила о необходимости детской психбольницы в Татарстане
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
По ее словам, за последние три года число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Татарстане выросло на 14% и превысило 32 тыс. человек. Среди них — дети с ментальными нарушениями, которые нуждаются в квалифицированной медицинской и психологической помощи.
Однако нынешние возможности социальных служб не позволяют в полной мере обеспечить такие потребности.
«Доля детей с ментальными нарушениями, охваченных дополнительным образованием, составляет 30%», — сказала Волынец.
По данным Минспорта, в республике работают шесть государственных и муниципальных спортивных организаций для детей с ОВЗ, где сегодня занимаются 288 человек.
Эти данные, по мнению омбудсмена, наглядно показывают: существующая инфраструктура не способна удовлетворить запросы родителей и потребности особенных детей.