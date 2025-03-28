Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец на восьмом заседании республиканского парламента отметила, что в регионе необходимо создать специализированное медицинское учреждение для несовершеннолетних с психическими расстройствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский омбудсмен заявила о необходимости детской психбольницы в Татарстане

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Детский омбудсмен заявила о необходимости детской психбольницы в Татарстане

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По ее словам, за последние три года число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Татарстане выросло на 14% и превысило 32 тыс. человек. Среди них — дети с ментальными нарушениями, которые нуждаются в квалифицированной медицинской и психологической помощи.

Однако нынешние возможности социальных служб не позволяют в полной мере обеспечить такие потребности.

«Доля детей с ментальными нарушениями, охваченных дополнительным образованием, составляет 30%», — сказала Волынец.

По данным Минспорта, в республике работают шесть государственных и муниципальных спортивных организаций для детей с ОВЗ, где сегодня занимаются 288 человек.

Эти данные, по мнению омбудсмена, наглядно показывают: существующая инфраструктура не способна удовлетворить запросы родителей и потребности особенных детей.

Артём Дергунов