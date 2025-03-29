Александр Большунов победил в коньковой разделке на этапе Кубка России
Представляющий республику Татарстан Александр Большунов стал победителем в коньковой разделке на 3,3 км в рамках восьмого этапа Кубка России. Соревнования проходили в Кировске.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Спортсмену удалось пройти дистанцию за 6.46,1, сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок республики Татарстан. Второе место занял Савелий Коростелев. Отставание от лидера составило 0,9. Тройку лучших замкнул Сергей Устюгов с отставанием на 7,7.
Александру Большунову 28 лет. Он трехкратный победитель Олимпийских игр, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Спортсмен обладает двумя Кубками мира. Один раз Большунов становился чемпионом мира.
В феврале спортсмен одержал победу в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это его первая международная гонка после отстранения российских спортсменов в 2022 году.