Александр Большунов победил в коньковой разделке на этапе Кубка России

Представляющий республику Татарстан Александр Большунов стал победителем в коньковой разделке на 3,3 км в рамках восьмого этапа Кубка России. Соревнования проходили в Кировске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спортсмену удалось пройти дистанцию за 6.46,1, сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок республики Татарстан. Второе место занял Савелий Коростелев. Отставание от лидера составило 0,9. Тройку лучших замкнул Сергей Устюгов с отставанием на 7,7.

Александру Большунову 28 лет. Он трехкратный победитель Олимпийских игр, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Спортсмен обладает двумя Кубками мира. Один раз Большунов становился чемпионом мира.

В феврале спортсмен одержал победу в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это его первая международная гонка после отстранения российских спортсменов в 2022 году.