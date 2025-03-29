Евраев: договор с «Регион-Складом» будет расторгнут
В Ярославле АО «Регион-Склад» направили уведомление о расторжении договора субаренды земельного участка, заявил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Напомним, что жители Фрунзенского района жалуются на неприятный запах. В ходе проверок по обращениям ярославцев специалисты обнаружили нарушения у ООО «АДС», ООО «Агропро» и АО «Регион-склад».
Последнее предприятие, которое занимается промывкой железнодорожных цистерн, ранее закрывали на месяц по решению суда, однако нарушения были выявлены вновь, отметил господин Евраев. Площадка «Регион-склада» находится на земельном участке «РЖД» по договору субаренды.
«Обсудили с железнодорожным ведомством сложившуюся ситуацию. Приняли решение, что благополучие жителей в приоритете. Договор будет расторгнут. Уведомление об этом уже направлено в адрес предприятия. Жесткие меры будем принимать в отношении всех нарушителей»,— пояснил Михаил Евраев.
Ранее директор предприятия АО «Регион-Склад» Алексей Морозов отвергал обвинения в загрязнении воздуха.