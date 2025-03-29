ВАРПЭ ожидает, что икра продолжит дешеветь в 2025 году

В 2025 году вылов лососевых в России превысит прошлогодний, считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его мнению, икра продолжит дешеветь, если не будет спекуляций.

В интервью «РИА Новости» господин Зверев пояснил, что ассоциация ориентируется на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В текущем году институт предлагает увеличить вылов минтая до 2,1 млн т, но снизить вылов трески. По лососям ожидается вылов на уровне 311 тыс. т (в 2024 году — 235 тыс. т).

По словам главы ВАРПЭ, в прошлом году резкое подорожание икры в октябре—ноябре объяснялось снижением вылова. Однако, несмотря на это, в декабре цены стали снижаться, и это снижение продолжается до сих пор. В нынешнем году объем производства икры прогнозируется выше 10–11 тыс. т. «Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится»,— добавил Герман Зверев.

После Нового года цены на красную икру снизились на 10%. В феврале отпускные цены на нее на Дальнем Востоке продолжили снижение: в опте стоимость соленой икры горбуши упала в полтора раза, а кеты — на 15%. Это связано с тем, что на складах у производителей остался большой запас сырья, говорили в ВАРПЭ.

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