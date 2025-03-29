Антициклон сделает 29 марта самым теплым днем в Петербурге с начала года

Гребень антициклона с востока сделает субботу, 29 марта, самым теплым днем с начала 2025 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Воздух прогреется до 13-15 градусов, обойдется без дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам господина Леуса, есть вероятность, что показания термометров вплотную приблизятся к суточному рекордному максимуму этого дня. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 29 марта петербуржцы смогут увидеть 23% солнечного затмения. По прогнозам астрономов, оно начнется в 11:52 (по мск) и продлится в течение четырех часов.

Андрей Маркелов