Антициклон оставит в Петербурге теплую погоду без осадков 28 марта

Гребень азиатского антициклона сформирует погоду в Петербурге 28 марта. Вытянувшись с востока, он не позволит облакам достичь фазы выпадения осадков и солнечные лучи лучше прогреют воздушные массы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 8-10 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В выходные столбики термометров и вовсе покажут до 13 градусов. Дождей не ожидается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 29 марта петербуржцы смогут увидеть 23% солнечного затмения. По прогнозам астрономов, оно начнется в 11:52 (по московскому времени) и продлится в течение четырех часов.

Андрей Маркелов