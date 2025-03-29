В Прикамье за год сократилось количество аптек

В Пермском крае в 2024 году на 1,2% сократилось количество аптек. Как пишет «В курсе.ру» со ссылкой на данные компании DSM Group, к концу 2024 года в регионе насчитывалось 1250 аптек, тогда как в 2023 году их насчитывалось на 16 единиц больше (1266 аптек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самое значительное число аптек, как и год назад, в Прикамье представлено сетями «Планета здоровья» (706 точек), «Пермфармация» (145 точек) и «Апрель» (108 точек). При этом за год пермская «Планета здоровья» и краснодарский «Апрель» нарастили количество своих аптек в регионе — на 9 (на 1,2%) и 13 (на 13,6%) заведений соответственно. Количество точек «Пермфармации» за 2024 год, напротив, сократилось на три единицы (на 2,1%).