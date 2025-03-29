Андреева и Шнайдер вышли в финал теннисного турнира в Майами в парном разряде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли китаянку Цзян Синьюй и У Фансянь из Тайваня в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Майами в парном разряде. Матч продлился чуть более часа и закончился со счетом 6:0, 7:5 в пользу россиянок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Фото: Robert Prange / Getty Images Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Фото: Robert Prange / Getty Images

В финале российские теннисистки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и японкой Мию Като. Игра пройдет завтра, 30 марта. Турнир в Майами проводится на покрытии «хард», его призовой фонд составляет около $9 млн.

17-летняя Андреева занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году. 20-летняя Шнайдер располагается на 13 строке рейтинга, на ее счету четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг US Open в 2024 году.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 26 место, Андреева — 29-е. В январе россиянки в паре выиграли турнир в австралийском Брисбене.

О карьере Андреевой — в материале «Ъ» «Зачем ей солнце Майами».