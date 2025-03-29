В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Известно о разрушениях в 11 провинциях страны.

«После землетрясения в районе разлома Сагайн в Мьянме к 06:00 (02:00 мск,— "Ъ") субботы было зарегистрировано 77 подземных толчков слабой интенсивности. Во многих районах Таиланда они практически не ощущались»,— сообщило ведомство (цитата по 3plus).

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки зафиксировали в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В Мьянме погибли 144 человека, еще более 730 пострадали. В Таиланде как минимум 10 человек погибли, 16 пострадали, еще более 100 числятся пропавшими без вести. Власти страны классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».