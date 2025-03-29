Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие

Департамент по предотвращению стихийных бедствий Таиланда классифицировал произошедшее 28 марта землетрясение как крупномасштабное бедствие. Известно о как минимум 10 погибших и более чем 100 пропавших без вести.

«Национальное командование по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий объявило о повышении уровня противодействия до 3-го (крупномасштабная катастрофа)»,— сообщил департамент в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки зафиксировали в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В Мьянме погибли 144 человека, еще более 730 пострадали. В столице Таиланда Бангкоке в результате землетрясения обрушилась строящаяся многоэтажка. Под завалами оказались более 80 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».