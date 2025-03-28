В ЕК заявили о планах сокращения импорта сельхозпродукции с Украины

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен заявил, что ЕС намерен с июня сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Какие конкретно товары попадут под сокращение и насколько сильно снизится импорт, он не сообщил.

«Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше»,— сказал господин Хансен (цитата по AFP).

Как сообщало 27 марта Reuters, Еврокомиссия (ЕК) намерена ощутимо уменьшить поставки украинского сахара из-за жалоб европейских аграриев, столкнувшихся с резким падением цен.

Евросоюз отменил все ограничения на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года. После этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров. Решить проблему ЕС планировал обновлением аграрной политики, в том числе с помощью введения пошлин на импорт сахара и яиц с Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Фермерский бунт, осмысленный и беспощадный».