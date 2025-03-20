Reuters: ЕК сократит импорт украинского сахара и зерна из-за жалоб фермеров

Еврокомиссия (ЕК) намерена урезать поставки украинского сахара в страны ЕС, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Решение связано с недовольством европейских фермеров из-за снижения цен на местную продукцию на фоне крупных поставок из Украины. Вскоре эта инициатива может коснуться и зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters

По словам источников, еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен рассказал об этом на Парижской сельскохозяйственной выставке в конце февраля. Он не уточнил, насколько сократят импорт сахара, однако, по оценке источников, показатель будет «значительно ниже» нынешнего уровня. Ни представители ЕК, ни украинское правительство ситуацию не прокомментировали.

Reuters отмечает также, что открытие для Киева европейского сельскохозяйственного рынка входило в число антироссийских мер Брюсселя после начала военных действий. Однако протесты фермеров заставили ЕК сократить поддержку украинской продукции.

Евросоюз отменил все тарифы и квоты на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года. Вскоре после этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров. Летом прошлого года страны ЕС планировали обновить аграрную политику, в том числе рассмотрев введение пошлин на импорт украинских сахара и яиц. Этот шаг должен был успокоить вспыхнувшее недовольство.

Подробности — в материале «Ъ» «Фермерский бунт, осмысленный и беспощадный».