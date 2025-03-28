В NASA прокомментировали возможность сотрудничества с РФ для полетов на Марс

NASA сосредоточено на сотрудничестве с Россией на орбите. Так в агентстве ответили «РИА Новости» на вопрос о возможности совместных с Россией разработок для полетов на Марс.

«NASA, "Роскосмос" и другие наши зарубежные партнеры — мы остаемся сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы Международной космической станции на низкой земной орбите»,— сказали в NASA. В агентстве подчеркнули, что взаимодействие с Россией идет гладко на протяжении 25 лет.

5 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США станут лидером в освоении космоса и в будущем установят свой флаг на Марсе. Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск в сентябре 2024 года говорил о планах через два года отправить космический корабль Starship на Марс для проверки безопасности посадки на планете. По его словам, в случае удачных испытаний первые пилотируемые полеты на Марс начнутся через четыре года.

В «Роскосмосе» считают возможнымы полеты на Марс в ближайшие 50 лет. Для освоения дальнего космоса планируется применять ядерный буксир «Зевс», разрабатываемый в России. Создать его прототип планируется к 2030 году.

О планах колонизации Красной планеты — в материале «Ъ» «Марс будет свободным».