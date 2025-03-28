Суд взыскал с покупателя кобыл в Петербурге недоплаченные за товар 1,2 млн рублей

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск гражданки Т. к гражданину Н. о взыскании денежных средств за поставленных в качестве товара и неоплаченных в полном объеме лошадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Как сообщили 28 марта в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в обоснование иска было сказано, что летом 2023 года между сторонами и третьим лицом были заключены договоры купли-продажи, заявитель должен был продать ответчику пять кобыл различных возрастов и мастей на общую сумму более 2,5 млн рублей. При этом истец и третье лицо исполнили свои обязательства в полном объеме, покупатель же в итоге не доплатил за товар 1 275 000 рублей, уточнялось в иске.

Ответчик на судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, ходатайство об отложении или рассмотрении дела в свое отсутствие не представил. В итоге суд постановил взыскать с него указанную сумму задолженности, а также неустойку в размере 13,9 тыс. руб. и расходы по оплате судебной пошлины на 14,6 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге постановил взыскать с петербурженки в пользу «Союзмультфильма» 11 тыс. рублей за торговлю магнитом с Чебурашкой.

Андрей Цедрик