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Петербурженка выплатит «Союзмультфильму» 11 тыс. руб. за торговлю магнитом с Чебурашкой

В Петербурге суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Союзмультфильм» к местной предпринимательнице Галине Меркуль за торговлю магнитом с Чебурашкой. Поскольку исключительные права на товарный знак принадлежат компании, суд назначил выплату компенсации, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города.

«Суд взыскал с Меркуль в пользу ООО "Союзмультфильм" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 руб., стоимость товара в размере 100 руб., почтовые расходы в размере 414 руб. 04 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 400 руб., а всего 10 914 руб. 04 копейки»,— сообщили в ОПС.

Как пояснили в пресс-службе судов, факт продажи ИП товара был установлен в торговой точке, расположенной вблизи адреса «Пушкинская, д. 5», — в мае 2024 года. Отмечается, что ответчик на заседание явилась, возражений не представила.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что производитель хлебобулочных изделий судится с холдингом «Астон» за товарный знак.

Дарья Астанина

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