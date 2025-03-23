Баскетболистки курского «Динамо» стали третьими в регулярном чемпионате

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл оренбургской «Надежде» в матче второго этапа Премьер-лиги — 51:58 (17:16, 17:18, 14:8, 3:16) и стал третьим в регулярном чемпионате. Встреча прошла на временной домашней арене курянок в Туле 22 марта, в субботу.

У «Динамо» отличились Ольга Фролкина, заработавшая 11 очков, Джейлин Браун (10 подборов) и Нина Глонти (14 очков).

Соперником курянок в четвертьфинале станет красноярский «Енисей». Первый матч серии до двух побед пройдет в Туле 28 марта.

Мария Старикова