Соискатели Ростовской области хотят зарабатывать 65 тысяч рублей в месяц

Зарплатные ожидания соискателей Ростовской области по состоянию на февраль текущего года составили 65 тыс. руб. в месяц. По сравнению с февралем 2024 года размер ожидаемой ростовчанами зарплаты вырос на 15 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Ростов» сообщили в HeadHunter. По данным рекрутингового агентства, в феврале 2024 года соискатели Ростовской области в среднем ожидали от работодателей заработную плату в размере 50 тыс. руб. в месяц, а в феврале 2023-го — 45 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Зарплатные ожидания жителей Ростовской области соотносятся с показателем зарплатных ожиданий в среднем по Южному федеральному округу, но ниже, чем у соискателей из Краснодарского края (70 тыс. руб.). По мнению директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой, сегодня люди понимают, что на рынке — большое количество вакансий, поэтому они могут выбирать между работодателями и их зарплатными предложениями. Однако, по словам эксперта, финансовые возможности бизнеса не бесконечны, поэтому в 2025 году рост заработных плат существенно замедлятся.

Бизнес-тренер Елена Делору отмечает завышенные зарплатные запросы у соискателей, особенно у поколения Z. По ее словам, работодателям стоит применять прозрачные критерии премии к фиксированному окладу, которые будут поощрять личный вклад каждого сотрудника.

Региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин отмечает, что помимо размера зарплаты для соискателей важны гибкие условия труда, возможности карьерного роста и программы корпоративных бонусов.

По словам аналитиков Superjob, главный фактор для россиян при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (30%). Перспективы карьерного роста важны для 29% соискателей.

Подробнее о проблеме кадрового дефицита в южных регионах России читайте в материале — «Работодатели прикрывают тыл».

Дмитрий Михеенко