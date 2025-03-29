Премьер Удмуртии озвучил детали «перезагрузки» дорожной отрасли региона

Первым аспектом «перезагрузки» дорожной отрасли Удмуртии станет изменение стратегии, заявил председатель правительства республики Роман Ефимов во время прямого эфира на радиостанции «Моя Удмуртия» 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сейчас мы смотрим на наши планы работ не только с учетом аварийных участков, но и с точки зрения стратегии развития Ижевска. Особое внимание мы уделяем прохождению контрольных точек»,— сказал господин Ефимов. По словам премьера, контрольную точку того, что в городе «случилось весной», необходимо было пройти в октябре 2024 года и выполнить требуемые дорожные работы.

Вторым направлением «перезагрузки» председатель правительства назвал современные подходы к ремонту дорог. «Ну и контроль за качеством работ. Это одна из самых основных задач по вопросу технологий»,— добавил премьер. Господин Ефимов отметил, что дорожной команде региона следует «обратить особое внимание» контролю за работой подрядчиков.

В середине марта «Ъ-Удмуртия» писал, что в республиканском миндортрансе начались кадровые перестановки на фоне массового недовольства жителей состоянием дорог. Пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии покинул Алексей Горбачев, находившийся в должности около 8 лет. Место главы дорожного ведомства занял экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти, коммерсант и изобретатель автоматизированной системы дорожного управления Геннадий Таранов.

Эксперты связали новое назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако выразили сомнение, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий».