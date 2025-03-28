Фельдшер тяжело пострадал в ДТП с машиной скорой помощи под Приозерском

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с двигавшимся на вызов автомобилем скорой помощи в Приозерском районе Ленинградской области. Дорожный инцидент произошел 28 марта в 15:10 на 82-м км автодороги А-121 «Сортавала» — между населенными пунктами Суходолье и Громово.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительной информации, 52-летний водитель специализированной «Газели» по не установленной причине выехал на тротуар, сбил металлическое ограждение, после чего столкнулся с опорой ЛЭП. От удара машина скорой помощи перевернулась.

В результате ДТП пострадал 42-летний фельдшер скорой помощи — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ранее судимый петербуржец напал на машину скорой помощи с самокатом в руках.

Андрей Цедрик