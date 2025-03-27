Ранее судимый петербуржец напал на машину скорой помощи с самокатом в руках

Петербуржец вечером 26 марта набросился на автомобиль скорой помощи у дома 36-2 по Комендантскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник угрожал медикам и наносил удары самокатом по машине «Форд Транзит».

В полицию с заявлением обратился водитель бригады скорой. Нападавшего задержали спустя полчаса на улице Маршала Новикова, им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за наркотики.

На текущий момент он находится под подпиской о невыезде по делу краже и грабеже. На злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве и отправили в камеру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой петербургского участкового, которого избили палками на улице Пограничника Гарькавого.

Андрей Маркелов