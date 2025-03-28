Минюст объявил иноагентами соосновательницу «Мемориала» и участника группы Krec

Минюст включил в реестр иностранных агентов спортивного комментатора Александра Шмурнова, участника рэп-группы Krec Артема Бровкова и соосновательницу «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован по решению суда) Ирину Щербакову. Также иноагентами объявлены глава новгородского отделения партии «Яблоко» Ксения Черепанова и интернет-проект «Объектив».

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Согласно сообщению ведомства, включенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также ложную информацию о решениях российских властей, выступали против боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Всего в реестре числятся 964 физических и юридических лица. 18 марта министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что из реестра были исключены 224 человека и организации.

Полина Мотызлевская