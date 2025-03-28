Количество резюме в Ставропольском крае выросло за год на 53%

Число резюме соискателей на сайте hh.ru с февраля 2024 года по февраль 2025-го выросло на 53%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова, в конце минувшего — начале текущего годов на рынке труда Ставропольского края видно сокращение числа размещенных на сайтах поиска работы вакансий и рост количества резюме. Так, по данным hh.ru, в 2024 году соотношение среднего числа резюме и среднего числа вакансий было значительно ниже нормы (норма от четырех до восьми резюме на вакансию, когда для соискателей нет сильной конкуренции, работодателям есть из кого выбрать), а по итогам февраля текущего года в Ставропольском крае было шесть резюме на вакансию.

Региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин констатирует, что по итогам января 2025 года количество размещенных на «Авито» в СКФО вакансий увеличилось в сравнении с январем 2024 года на 91%. По данным собеседника «Ъ-Кавказ», больше всего вакансий на платформе работодатели юга России публикуют в промышленности, строительстве и логистике.

В пресс-службе Superjob «Ъ-Кавказ» сообщили, что среди наиболее востребованных позиций на юге России — квалифицированные рабочие в производстве и строительстве, водители и машинисты, продавцы и кассиры, складские рабочие. В промышленности наиболее востребованы технологи, среди рабочих — слесари. «Строительству необходимы инженеры-конструкторы и монтажники, в ритейле наибольшим спросом пользуется линейный торговый персонал, в транспортно-логистической отрасли — дефицит водителей грузовых авто и складских рабочих, а гостинично-ресторанному бизнесу в первую очередь нужны повара и официанты»,— говорят в компании.

Подробнее о проблеме кадрового дефицита в южных регионах России читайте в материале «Ъ-Кубань» - «Работодатели прикрывают тыл».

Дмитрий Михеенко