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Уголовное дело ректора Самарского государственного аграрного университета пересмотрят

Отменено апелляционное постановление по уголовному делу ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова. Материалы направлены на новое рассмотрение в областной суд. Об этом сообщает пресс-служба Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим в отношении Сергея Машкова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в мае 2018 года он на посту декана инженерного факультета и по совместительству заведующего кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» поручил преподавателям выставить промежуточную аттестацию студенту без фактической сдачи зачетов и экзаменов.

В мае 2024 года Кинельский районный суд Самарской области признал главу вуза виновным и оштрафовал на 5 тыс. руб. В сентябре того же года облсуд увеличил сумму штрафа до 50 тыс. руб. После этого кассационная инстанция пришла к выводу, что выводы облсуда насчет позиции защиты противоречат друг другу, а часть их не получила должной оценки.

Георгий Портнов