Бывшего технического директора «СпецТехМета» приговорили к 5 годам

Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего технического директора ООО «СпецТехМет» Владимира Евстропьева. Его признали виновным в мошенничестве при выполнении гособорнзаказа (ч. 4 ст. 159), сообщили в СКР.

Установлено, что в период с 2019 по 2022 год между госзаказчиком и «СпецТехМетом» были заключены контракты по разработке и испытанию «опытного образца военного назначения». Господин Евстропьев при выполнении работ предоставлял ложные финансово-отчетные документы. Тем самым он похитил бюджетные средства на сумму свыше 12 млн руб.

Помимо лишения свободы, обвиняемому назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Также был удовлетворен гражданский иск на 14,5 млн руб.

Ранее СКР сообщил о завершении следствия в отношении бывших сотрудников филиала Военно-строительной компании: Сергея Сухова и Дмитрия Сергеля. Обвиняемые похитили более 35 млн руб. у государства при выполнении контрактов на ремонт казарм и военного госпиталя. 26 марта суд начал рассматривать дело против генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Связиста осудят по-особому».

Никита Черненко