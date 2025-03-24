СКР завершил следствие в отношении экс-сотрудников филиала ВСК Сухова и Сергеля

Военные следственные органы Следственного комитета РФ (СКР) завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы филиала «Строительное управления по Центральному военному округу», принадлежащего Военно-строительной компании (ВСК), Сергея Сухова и его заместителя Дмитрия Сергеля. Также по делу проходил директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Ведомство установило, что в 2021–2022 годах Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило контракты с ВСК и «Специальными технологиями строительства» на капремонт объектов в Перми и Свердловской области. Общая сумма контрактов не называется. В то же время злоумышленники завысили стоимость выполненных работ по капитальному ремонту. Тем самым они похитили у государства более 35 млн руб.

Для взыскания штрафа суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 17 млн руб. Сергей Сухов находится под стражей, его заместителя объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали.

Об аресте Сергея Сухова СКР сообщил в октябре 2024 года. Указывалось, что деньги были похищены при ремонте военного госпиталя в Перми. В ноябре ведомство рассказало о новом эпизоде в деле экс-начальника строительного управления. Тогда речь шла о краже нескольких десятков миллионов рублей при капремонте казарм в Свердловской области.

Никита Черненко