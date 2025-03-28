Тамбовское ООО «СКХ» Александра Полякова хочет взыскать с РЖД 7,7 млрд рублей

ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» депутата Госдумы от Тамбовской области Александра Полякова подало в арбитражный суд Воронежской области иск к ОАО «РЖД». Сумма требований — 7,7 млрд руб. Он пока не принят к производству, суть требований не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

С начала декабря прошлого года это уже 24-й иск компании к структурам ОАО «РЖД».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» зарегистрирован в 2006 году в Тамбовской области с уставным капиталом 133,6 млн руб. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Генеральный директор — Владимир Кучерявый. 99,67% владеет Александр Поляков, 0,33% — Наталья Полякова. Выручка за 2023 год составила 16 млрд руб., чистая прибыль — 476 млн руб.

В октябре арбитражный суд Тамбовской области обязал ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» выплатить 18,6 млн руб. страхового возмещения из-за поставки токсичных кормов для птиц.

Юрий Голубь