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Суд обязал тамбовский хлебокомбинат выплатить 18,6 млн рублей за поставку токсичного корма

Арбитражный суд Тамбовской области обязал ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» выплатить 18,6 млн руб. страхового возмещения из-за поставки токсичных кормов для птиц. Деньги должны быть выплачены в порядке суброгации (переход к лицу, исполнившему обязательство за другое лицо), следует из документации.

ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» — основное юрлицо группы «Агрополис "Сабурово"» со штаб-квартирой в Мичуринске Тамбовской области. В нее входят мукомольный, хлебопекарный и сельскохозяйственный (растениеводство и животноводство) дивизионы. Активы расположены в Тамбовской, Московской, Рязанской, Тульской и Вологодской областях. По данным Kartoteka.ru, ООО принадлежит Алине (Александровне) и Наталье (0,98%) Поляковым. Основатель компании — депутат Госдумы от региона Александр Поляков. Выручка в 2022 году составила 16,2 млрд руб., чистая прибыль — 755,5 млн руб.

Иск подало АО «СК РСХБ-Страхование». Из материалов суда следует, что 10 сентября 2020 страховая компания заключила договор сельскохозяйственного страхования с АО птицефабрика «Задонская». С 29 ноября по 3 декабря 2020 на птицефабрике произошло массовое отравление застрахованных индеек. Предприятие получило страховую выплату в 18,6 млн руб.

Страхователь предоставил в суд экспертизу, подтверждающую, что птицы погибли в результате отравления токсичным комбикормом, который поставил Сабуровский комбинат. Экспертизу проводили ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» и ОГБУ «Задонская станция по борьбе с болезнями животных».

Урегулировать спор в досудебном порядке не получилось. Комбинат не признает требования истца и считает, что «заключение составлено с нарушением процедуры». Ответчик также заявлял, что смерть индеек была вызвана вирусом птичьего гриппа, однако это не подтверждается результатами экспертизы. Суд полностью удовлетворил иск страховой компании.

О том, как «Агрополис "Сабурово"» купил Ленинградский мельничный комбинат имени Кирова, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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