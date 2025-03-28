Участок Троицкого тракта в Челябинске отремонтируют за 226 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на ремонт участка Троицкого тракта от дороги «Меридиан» до границы города с ООО «Стройконтинент». Подрядчик снизил цену работ с 353,5 млн руб. до 226 млн руб., указано на портале госзакупок.

Ремонт, финансируемый из бюджета Челябинска, запланирован на отрезке протяженностью 6,1 км. Поставщику нужно будет обновить асфальт, тротуары и плиточное покрытие, заменить бетонные и металлические ограждения, восстановить газон. Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. Учредителем является Тигран Аракелян, директором — Ашотик Григорян (с февраля 2025-го). Выручка компании за 2024 год составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 22 млн руб. В портфеле организации 42 госконтракта в основном на ремонт улично-дорожной сети и трасс в Челябинской и Курганской областях. 27 из них прекращено по соглашению сторон.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале предыдущего директора «Стройконтинента» Антона Зеркина задержали сотрудники УФСБ России по региону. По данным источника в правоохранительных органах, он выступал посредником при передаче взятки от бенефициара ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову за беспрепятственную и гарантированную приемку работы по госконтракту на ремонт дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.