Экс-глава управления строительства ФСИН хочет выйти на свободу

Ленинский райсуд Уфы 2 апреля рассмотрит заявление бывшего руководителя Управления строительства №3 ФСИН Руслана Валишина о замене наказания: он просит заменить лишение свободы на принудительные работы, следует из материалов на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2023 года Октябрьский райсуд Уфы признал Руслана Валишина и бывшего министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева виновными в превышении должностных полномочий. Как установил суд, они нарушили закон при заключении 50 госконтрактов по строительству соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб. Рамзиля Кучарбаева приговорили к девяти годам в колонии общего режима, Руслана Валишина — к пяти годам колонии.

Подсудимые не признали вину. В январе 2024 года Верховный суд Башкирии снизил наказание экс-министру до 7,6 лет, а приговор Руслану Валишину оставил без изменений.

Руслан Валишин также является фигурантом другого уголовного дела. Его и бывшего начальника Управления капитального строительства мэрии Уфы Андрея Осипова обвиняют в превышении полномочий при заключении пяти контрактов, связанных с ремонтом сквера Волна, парка Кашкадан и со строительством крытого катка в Уфе. Общая сумма ущерба составила 27,4 млн руб. Уголовное дело рассматривал Октябрьский райсуд Уфы, но в конце прошлого года вернул его в прокуратуру для устранения недостатков.

Венера Хисамова