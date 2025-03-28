Скончался бывший руководитель ассоциации молочников Пермского края

Сегодня на 69-м году жизни скончался один из известных в прошлом работников краевого минагро, бывший глава Ассоциации молочников Пермского края Николай Капустин, сообщает краевое министерство. Прощальная панихида состоится 29 марта 2025 года в селе Лобаново, на ул. Культуры, 12, в 11 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Капустин

Фото: Минагро Пермского края Николай Капустин

Фото: Минагро Пермского края

Николай Капустин руководил ассоциацией с 2015 по 2025 год, до этого работал главным специалистом краевого минагро, был замминистра.

Ранее сообщалось, что пост главы ассоциации господин Капустин покинул в связи с тяжелой болезнью. Новым главой ассоциации был избран бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. В Ассоциацию молочников Пермского края входит свыше 50 организаций, занимающихся производством молочного сырья и его переработкой.