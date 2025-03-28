Комитет Госдумы одобрил пятилетний срок за призывы к санкциям против России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о лишении свободы до пяти лет за призывы к санкциям против РФ, если те совершены в корыстным целях или по найму. Его должны рассмотреть в ходе заседания Госдумы 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Учитывая, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение дополнительных мер защиты национальных интересов, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона… и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении»,— говорится в заключении комитета (цитата по ТАСС).

В пятницу, 21 марта, в Госдуму внесли три законопроекта, каждый из которых направлен на сохранение суверенитета России и обеспечение безопасности страны от внешнего влияния. Инициативы разработали 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Руководителем рабочей группы по подготовке законопроектов выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Подробности — в материале «Ъ» «Привлечение за вовлечение».