Жителя Сочи задержали за оправдание терроризма

Сотрудники ФСБ России задержали в Сочи 37-летнего гражданина России и Абхазии, который распространял в интернете материалы террористического характера. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, находясь на территории Абхазии, задержанный публиковал в Telegram-канале посты, направленные на «публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований» в Чечне 1991—2006 годов, в частности Шамиля Басаева.

«Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)»,— отметили в ведомстве.

Фигуранту дела инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Сочи. В мае-июне 2023 года обвиняемый со своего мобильного устройства разместил в социальной сети комментарии, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремизму.

Мария Удовик