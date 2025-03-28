НБА и FIBA сообщили о планах создания новой лиги в Европе

В четверг комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загклис на совместной пресс-конференции раскрыли планы создания новой лиги в Европе, которая будет конкурировать с Евролигой. Ранее об этом проекте сообщал журнал Sportico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссар НБА Адам Сильвер

Фото: Cary Edmondson / Imagn Images / Reuters Комиссар НБА Адам Сильвер

Фото: Cary Edmondson / Imagn Images / Reuters

В состав лиги войдут 16 команд, 12 из которых будут постоянными участниками. Оставшиеся четыре места будут открыты для всех европейских команд, которые смогут пройти отбор. Также функционеры отметили, что в лиге будет установлен жесткий потолок зарплат, чтобы у каждого клуба были равные шансы на победу. Господин Сильвер отметил, что лига, скорее всего, будет иметь европейские или международные правила, включая игровое время 40 минут, и «по духу будет больше похожа на европейский, а не на американский продукт». Сроки создания лиги пока неизвестны.

Адам Сильвер сказал, что совет управляющих НБА с «энтузиазмом поддержал» обсуждение планов по созданию европейской лиги. Андреас Загклис добавил, что совет директоров ФИБА тоже единогласно согласился с этим предложением.

«Баскетбол — вид спорта №2 в Европе. Он очень популярен. По всей Европе у него сотни миллионов фанатов. Примерно 15% игроков, играющих в НБА, из Европы. Пять из последних шести наших MVP (самыми ценными игроками) были европейцами. Но, я думаю, существует огромный разрыв между уровнем интереса к этому виду спорта и управлением лигой в Северной Америке»,— заявил комиссар НБА.

По словам господина Закглиса, новая европейская лига «объединит деловую хватку НБА с международным опытом FIBA, чтобы привлечь новых поклонников баскетбола и инвесторов, максимизировать выгоды клуба и создать синергию на благо всех заинтересованных сторон».

Господин Сильвер отметил, что в НБА идет работа по выбору европейских городов, которые станут частью новой лиги. Организация изучает уже имеющуюся инфраструктуру, а также заинтересована в потенциальном строительстве новых баскетбольных арен.

Подробнее об интересах НБА в Европе — в материале «Ъ» «Американцы готовят прыжок в Европу».

Таисия Орлова