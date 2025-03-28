Сенатор Красин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными

Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов». Он подтвердил, что на встрече обсуждался доступ РФ к портам для экспорта сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к Swift. По его словам, «американцы отнеслись к этому спокойно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Главная задача, которая ставилась перед этой встречей,— это безопасность судоходства в Черном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановления системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись»,— сказал господин Карасин в интервью «Россия-24».

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