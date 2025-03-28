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Коммерсантъ FM
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Жительница Таиланда рассказала «Ъ» о землетрясении в Бангкоке

Сегодня, 28 марта, в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Последствия подземных толчков распространились на соседний Таиланд. В результате обрушилось многоэтажное здание в Бангкоке. Жительница Таиланда Ольга рассказала «Ъ FM» о происшествии и эвакуации жителей.

Она с ребенком находилась на футбольном поле в момент землетрясения. «У нас, конечно, никакой паники не было, потому что мы были на земле. Но моя коллега, которая живет на 22-м этаже в высотке в Бангкоке, ощущала движение конструкции, некоторые здания потрескались. Было несколько обрушений»,— уточнила Ольга. Она также видела, как рухнуло одно недостроенное здание в городе.

Паники среди местных жителей Ольга не заметила. По ее словам, эвакуированные из зданий люди ждут на улице, а к кондоминиуму ее коллеги подъехала машина Красного Креста, всем выдают воду. Собеседница «Ъ» добавила, что весь процесс организован неплохо. Например, из-за отмены детских соревнований по футболу часть детей возвращают в отель, где они переночуют. Они же с сыном в забронированный номер в гостинице не собираются.

Подробнее о ситуации в Мьянме читайте в главном «Ъ».

Фотогалерея

Землетрясение в Юго-Восточной Азии

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме &lt;br>На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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