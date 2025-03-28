Жительница Таиланда рассказала «Ъ» о землетрясении в Бангкоке

Сегодня, 28 марта, в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Последствия подземных толчков распространились на соседний Таиланд. В результате обрушилось многоэтажное здание в Бангкоке. Жительница Таиланда Ольга рассказала «Ъ FM» о происшествии и эвакуации жителей.

Она с ребенком находилась на футбольном поле в момент землетрясения. «У нас, конечно, никакой паники не было, потому что мы были на земле. Но моя коллега, которая живет на 22-м этаже в высотке в Бангкоке, ощущала движение конструкции, некоторые здания потрескались. Было несколько обрушений»,— уточнила Ольга. Она также видела, как рухнуло одно недостроенное здание в городе.

Паники среди местных жителей Ольга не заметила. По ее словам, эвакуированные из зданий люди ждут на улице, а к кондоминиуму ее коллеги подъехала машина Красного Креста, всем выдают воду. Собеседница «Ъ» добавила, что весь процесс организован неплохо. Например, из-за отмены детских соревнований по футболу часть детей возвращают в отель, где они переночуют. Они же с сыном в забронированный номер в гостинице не собираются.

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