Полиция Сочи выявила почти 400 фактов нарушения миграционного законодательства

УВД Сочи в 2024 году выявило 396 фактов нарушения миграционного законодательства и пресекло свыше 11 тыс. административных правонарушений, что способствовало снижению преступности в общественных местах на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 164 нарушения были совершены юридическими лицами, которые оштрафованы на общую сумму свыше 14 млн руб.

Результатом проделанной работы стало повышение безопасности в общественных местах — количество преступлений уменьшилось на 7,3%, а на улицах, площадях и в парках — на 14,1%.

Правоохранительные органы отмечают, что таких показателей удалось достичь благодаря сотрудничеству с городской администрацией, Кубанским казачьим войском и добровольными народными дружинами.

«Ъ-Сочи» писал, что в Центральном районе курорта прошел рейд, в ходе которого полицейские проверили 94 иностранцев. Задержанные прибыли из стран ближнего зарубежья.

Мария Удовик