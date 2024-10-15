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В отдел полиции Сочи доставили более 90 иностранцев

В Центральном районе Сочи прошел рейд, в ходе которого полицейские проверили 94 иностранцев. Задержанные прибыли из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба полиции курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники ДПС и ППС проверили автомобили, которыми управляли водители-иностранцы. В рамках операции также обследовали места временного проживания приезжих.

В результате рейда 94 человека доставили в отделы и пункты полиции для постановки на фото- и дактоучет. В ходе проверок установлено, что двое из них нарушили режим пребывания в стране. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинка прописала в своей квартире 32 иностранца. В ходе проверки выяснилось, что прописанные граждане не проживают на заявленной территории. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.

Мария Удовик

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