CNN: автоконцерны не спешат переносить производство в США

Перенос в США производства автомобилей и запчастей к ним сопряжен с большими издержками и проблемами и в любом случае не может быть осуществлен в сжатые сроки. Такое мнение высказывают представители крупных автопроизводителей, реагируя на настойчивые требования американского президента Дональда Трампа переводить производство и строить новые заводы в США. Об этом пишет CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russ Bynum / AP Фото: Russ Bynum / AP

В частности, глава Ford Motor Джим Фарли заявляет, что в ближайшее время они не собираются строить новые заводы в США. Одна из причин в том, что эти «то накладываемые, то отменяемые пошлины» не дают определенности. С ним согласен финдиректор General Motors Пол Джейкобсон, который говорит, что если пошлины «будут постоянными, то тогда есть целая куча вопросов, которые нужно продумать в плане того, где размещать заводы, переносить ли их и т. п.».

Представитель еще одной крупной компании на условиях анонимности рассказал CNN, что у них «не так много рычагов, которые бы можно было использовать в очень краткосрочной перспективе». Минимальный срок для строительства нового завода с учетом всех сложностей, создаваемых новой тарифной политикой, составляет не менее трех лет, а к тому времени полномочия Дональда Трампа уже истекут. Пока лишь альянс Stellantis заявил о готовности запустить закрытый ранее завод в Иллинойсе, но и у него получится это сделать не раньше 2027 года.

Алена Миклашевская