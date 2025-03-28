Курский механизатор пострадал при подрыве трактора на взрывном устройстве

Вспахивавший поле трактор подорвался на взрывном устройстве во Льговском районе Курской области. В результате пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали осколочное ранение затылка и шеи, минно-взрывную травму. Уточняется, что угрозы для жизни нет. Его доставляют в Курскую областную больницу.

«Механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. Несмотря на то, что поля перед этим обследовали, нахождение там взрывоопасных объектов все равно возможно»,— рассказал господин Хинштейн и призвал граждан воздержаться от поездок в закрытые населенные пункты.

15 марта курские власти ввели запрет на посещение 122 населенных пунктов шести приграничных муниципалитетов — Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Суджанского и Льговского районов. Ограничения распространяются и на прилегающие к ним зоны, в том числе сельскохозяйственные земли.

За прошедшие сутки российские войска освободили село Гоголевка Суджанского района Курской области. Ликвидировано более 320 украинских боевиков.

Алина Морозова