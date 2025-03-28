Прокуратура потребовала с «РКС-Тамбов» ущерб реке Жигалка в облцентре

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск прокуратуры региона к ООО «РКС-Тамбов» (гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг «Российские коммунальные системы») о возмещении ущерба реке Жигалка в облцентре. Прокуратура требует более 1,17 млн руб. за загрязнение водного объекта, следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Иск подан в интересах Российской Федерации и основан на нарушении природоохранного законодательства. К делу в качестве третьих лиц привлечены министерство экологии и природных ресурсов региона и местный филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», проводивший исследования проб воды.

На этой неделе стало известно, что суд обязал «РКС-Тамбов» выплатить более 30 тыс. руб. за сброс неочищенных сточных вод на почву на улице Бастионная в облцентре.

Ульяна Ларионова