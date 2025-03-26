Росприроднадзор добился взыскания ущерба почвам в Тамбовской и Курской областях

Суды поддержали требования Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора (ЦЧР) о взыскании ущерба за вред почвам в Тамбове и Курске. Об этом сообщили в ведомстве.

Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск ЦЧР к администрации облцентра. Ее обязали выплатить более 100 тыс. руб. за загрязнение земельного участка снегом, содержащим вредные вещества. Росприроднадзор выявил нарушение в марте 2024 года при обследовании участка на улице 3-я Агрегатная.

Кроме того, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Тамбовской области. Согласно нему, ООО «РКС-Тамбов» (гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг «Российские коммунальные системы») обязано выплатить более 30 тыс. руб. за сброс неочищенных сточных вод на почву на улице Бастионная в облцентре. Компания не исполнила требования добровольно, что привело к судебному разбирательству.

По результатам проверки выяснилось, что стоки изливались в овраг с сентября прошлого года. Пробы компонентов природной среды специалисты отобрали в декабре 2024 года.

О возможных нарушениях при земляных работах у реки в Воронеже — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова