В Тамбовской и Липецкой областях от укусов клещей пострадали более 100 жителей

Количество пострадавших от укусов клещей в Черноземье выросло до 107. Это следует из данных управлений Росприроднадзора по Липецкой и Тамбовской областям. В других областях макрорегиона активность клещей официально не регистрировалась, однако местные жители уже сообщали об обнаружении насекомых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В медучреждения Липецкой области, по данным на 27 марта, обратились 66 человек, 29 из них — дети (46%). Из 63 клещей, доставленных для исследований, 12 оказались инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (19%), шесть — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (9,5%), один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (1,4%). В 10,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 88% — на территории частных домовладений и приусадебных участков.

В Тамбовской области, по состоянию на 27 марта, от укусов клещей пострадал 41 человек, 13 из них — дети (31,7%). В ведомстве отметили, что в марте прошлого года подобные случаи еще не регистрировались. 26 клещей были доставлены для исследования, в двух случаях (7%) был обнаружен боррелиоз. Присасывание клещей, в основном, произошло в частных подворьях, также отмечались единичные случаи в природных биотопах.

Напомним, о первых случаях укусов клещей в этом году стало известно 17 марта. На тот момент количество пострадавших составляло 36.

Ульяна Ларионова