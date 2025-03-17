В Черноземье появились первые пострадавшие от укусов клещей

В связи с ранним потеплением некоторые регионы Черноземья уже сообщили о первых случаях укусов клещей. На данный момент региональные управления Роспотребнадзора сообщают о 36 официально зарегистрированных пострадавших.

Большая часть из них зафиксирована в Липецкой области, первый случай произошел 10 марта. Всего в связи с присасыванием клещей на момент 17 марта обратилось 33 человека.

В Тамбовской области сообщается о трех установленных случаях, причем во всех из них пострадали дети. Сообщается, что в аналогичный период прошлого года случаи укусов клещей не регистрировались.

В других регионах управления Роспотребнадзора пока не публиковали оперативную информацию, однако жители уже сообщали о случаях нахождения проснувшихся клещей в природных условиях.

В прошлом году именно в Липецкой области было зафиксировано наибольшее количество укусов — с января по 26 сентября здесь было установлено 3262 случая. Однако активизировались насекомые значительно позже — первый укус в регионе был зафиксирован только 21 марта.

Ульяна Ларионова