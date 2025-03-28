Мьянма объявила ЧП из-за землетрясения

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за землетрясения в пригороде Мандалая магнитудой 7,7 балла. Режим касается поврежденных от природного явления регионов. Правительство намерено провести оперативную оценку ущерба и оказать помощь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aung Shine Oo / AP Фото: Aung Shine Oo / AP

«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения»,— говорится в сообщении властей республики (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение. Толчки также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В Бангкоке рухнул строившийся небоскреб. Один человек погиб, один пропал без вести, 50 получили ранения.

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