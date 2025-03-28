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Коммерсантъ FM
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Мьянма объявила ЧП из-за землетрясения

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за землетрясения в пригороде Мандалая магнитудой 7,7 балла. Режим касается поврежденных от природного явления регионов. Правительство намерено провести оперативную оценку ущерба и оказать помощь пострадавшим.

Фото: Aung Shine Oo / AP

Фото: Aung Shine Oo / AP

«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения»,— говорится в сообщении властей республики (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение. Толчки также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В Бангкоке рухнул строившийся небоскреб. Один человек погиб, один пропал без вести, 50 получили ранения.

О ситуации в Мьянме читайте в главном «Ъ».

Фотогалерея

Землетрясение в Юго-Восточной Азии

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме &lt;br>На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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