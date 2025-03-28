В Нефтекумском округе введен карантин из-за выявленного очага бруцеллеза

В Нефтекумском округе Ставропольского края выявлен эпизоотический очаг бруцеллеза в животноводческой точке севернее аула Ямангой. Документы, подтверждающие происшествие опубликованы на портале правовой информации Ставрополья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В радиусе трех километров от этой точки установлена зона неблагополучия, и разработан план по его ликвидации.

В связи с карантином на ферме запрещены ввоз, вывоз и лечение животных, восприимчивых к инфекции, доение овец и коз, а также выпас здоровых животных. Посторонние лица не могут находиться на территории без специального разрешения.

Управление ветеринарии Ставропольского края утвердило план ликвидации очага, который вступит в силу с 27 марта и будет действовать до отмены ограничений. В рамках плана будут проводиться осмотры животных, изоляция больных особей, дезинфекция помещений и транспорта, а также вакцинация здоровых животных.

Николай Аксенов