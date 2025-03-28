Дочка ТГК-2 взыскала с британской компании $41 млн

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с зарегистрированной в Великобритании (Каймановы острова) New Russian Generation Limited $41 млн в пользу дочерней организации ПАО «ТГК-2» — ООО «Долговое агентство». Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Напомним, летом 2023 года ярославский суд изъял в доход государства 82% акций ПАО «ТГК-2», среди которых были и акции «Долгового агентства». Еще в суде представитель «Долгового агентства» пояснял, что 26,9% акций были приобретены на законных основаниях и для исключения влияния иностранных компаний на хозяйственную деятельность «ТГК-2».

Для покупки пакета акций между ПАО «ТГК-2» и «Долговым агентством» был заключен договор о финансировании, для этого материнская компания взяла заемные средства в банке, которые теперь будет возвращать. В суде представитель «Долгового агентства» пояснял, что при изъятии акций ООО становится банкротом, так как другого имущества у организации нет, а также станет убытком генерирующей компании.

Гарантом при покупке акций, которые впоследствии были изъяты в доход государства, фактические выступала New Russian Generation Limited. Именно с нее теперь «Долговое агентство» и взыскало убытки.

Арбитражный суд Ярославской области 12 марта 2025 года решил взыскать с New Russian Generation Limited в пользу ООО «Долговое агентство» убытки в размере $41 млн в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ. Решением суда взыскание обращено на принадлежащие компании акции ПАО «Магаданэрнего», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что изъятые акции ПАО «ТГК-2» были переданы в управление структуре «Газпром энергохолдинга». Подробнее об изъятии акций — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова