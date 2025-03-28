Премьер Канады заявил о конце прежних отношений с США

Канада пересмотрит экономическую стратегию на фоне нынешней политики администрации США, сообщил премьер-министр страны Марк Карни. По его словам, прежние отношения Оттавы и Вашингтона невозможны и та будет наращивать независимость от американского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blair Gable / Reuters Фото: Blair Gable / Reuters

«Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше»,— цитирует господина Карни газета Financial Times. Он уточнил, что Канада планирует перейти на торговые рынки других регионов мира.

«Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов»,— рассказал канадский премьер. Марк Карни также анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудят защиту рабочих и устройство сильной экономики.

Введенные США 25-процентные пошлины на товары могут лишить работы около 100 тыс. канадцев, сообщил директор отделения североамериканского профсоюза металлургов United Steelworkers в стране Марти Уоррен. Сейчас тарифы привели к сокращению двух сотен сотрудников.

Помимо Канады, США ввели пошлины в размере 25% на импорт товаров из Мексики и добавили новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объяснили меры борьбой с нелегальной миграцией и наркоторговлей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».