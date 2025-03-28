Жителя Туапсе осудили на 9 лет за убийство сожителя бывшей жены

Туапсинский городской суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве сожителя своей бывшей супруги. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемый, находясь в квартире бывшей жены, на почве ревности и личной неприязни нанес два удара кухонным ножом в грудь ее сожителю, что привело к смерти потерпевшего.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. При вынесении приговора суд учел мнение государственного обвинителя и наличие ряда смягчающих обстоятельств. Государственное обвинение в процессе поддерживал Туапсинский межрайонный прокурор.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 22-летнего сочинца осудили за смертельное избиение двух человек. Житель Сочи был в состоянии алкогольного опьянения.

Мария Удовик