Минобороны: ночью над Черноземьем уничтожили 58 БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 78 беспилотников. 58 из них сбили над Черноземьем: 32 над Воронежской областью, 17 над Курской областью, шесть над Белгородской областью, два над Липецкой и один над Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию оборонного ведомства, отметив, что пострадавших и разрушений нет, однако в одном из районов в результате падения обломков загорелась сухая трава. Огонь был оперативно устранен. Опасность атаки БПЛА в регионе действовала с 19:44 27 марта до 7:22 28 марта.

В Курской и Липецкой областях также подтвердили данные Минобороны, в Белгородской и Тамбовской не прокомментировали ночные атаки.

В Курской области оперштаб заявил о ракетной опасности 27 марта в 16:57, а об угрозе удара БПЛА в 18:57. Отбой обеих угроз объявили 28 марта в 05:47. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении режима воздушной опасности в 21:07 27 марта, в 21:45 — об угрозе атаки БПЛА. В 22:42 угроза удара БПЛА была отменена, в 1:32 объявлена повторно. Режим воздушной опасности отменили в 6:52.

Опасность атаки дронов на всей территории Белгородской области была объявлена региональным МЧС 27 марта в 18:57, отбой угрозы — 28 марта в 6:19. В Тамбовской области соответствующие режимы не вводили.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова